Cocco Bill
Folge 27: Hoch lebe Cocco Bill
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Cocco Bill ist gerade dabei, sich in einem Fluß etwas abzukühlen, als er einen Eremiten bemerkt, der dabei ist zu ertrinken. Als Cocco Bill ihm zur Hilfe kommen will, ist dieser jedoch von der Strömung weggespült und verschwunden. Cocco Bill wird fast selbst zum Opfer der reißenden Strömung. Und als ob das noch nicht genug wäre, werden ihm während der Rettungsaktion auch noch seine Sachen gestohlen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cocco Bill
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6