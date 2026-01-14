Cocco Bill
Folge 28: Das entführte Baby
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Good Killer wird von Bunz Barabunz angeheuert, um den Sohn von General McCormick, Paul, zu entführen. Bunz möchte die Entführung den Indianern in die Schuhe schieben und sich als Retter aufspielen, um so an das Land der Indianer zu kommen. Als Good Killer in einem Süßwarenladen für den kleinen Paul einen Lutscher kaufen will, werden aus Versehen die Körbe vertauscht. Und so ist Osusanna nun im Besitz des kleinen Paul. Sie und Cocco Bill kümmern sich um den Kleinen, bis sie mitbekommen, daß der General die Indianer aus Rache vernichten will.
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
Altersfreigabe:
6