Cocco Bill
Folge 35: Alles oder Nichts
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6
Osusanna erhält einen Brief von ihrem Cousin Fritz. Dieser bittet sie um Hilfe, da er beim Glücksspiel auf einem Flußdampfer sein ganzes Geld verloren hat. Das Casino auf dem Flußdampfer wird von Bunz Barabunz geleitet, der mit unsauberen Methoden die Leute um ihr Geld betrügt. Cocco Bill schleicht sich verkleidet in das Casino ein und versucht, das Geld wieder zurückzugewinnen.
Genre:Animation, Kinder, Western, Comedy
