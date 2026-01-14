Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cocco Bill

Das Tal der Dinosaurier

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 36vom 14.01.2026
Das Tal der Dinosaurier

Cocco Bill

Folge 36: Das Tal der Dinosaurier

14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Mit Hilfe eines Wissenschaftlers gelingt es Bunz Barabunz, aus einem prähistorischen Ei einen Dinosaurier zu erschaffen. Er will eine Art Jurassic-Park erschaffen und mit dem Eintrittsgeld ein Vermögen verdienen. Der Dinosaurier bricht jedoch aus und zerstört alles, was ihm in den Weg kommt. Cocco Bill und dem Wissenschaftler gelingt es jedoch, einen Weg zu finden, den Dinosaurier wieder zurück in ein Ei zu verwandeln.

Studio 100 International
