Cocco Bill und Frankensteins BruderJetzt kostenlos streamen
Cocco Bill
Folge 39: Cocco Bill und Frankensteins Bruder
Während eines nächtlichen Sturms rettet Cocco Bill eine Kreatur, die das Aussehen eines Monsters und das Gehirn eines Kindes hat. Er findet heraus, daß diese Kreatur das Ergebnis eines Experiments ist, welches von Doktor Frankenstein durchgeführt wurde. Dieser wollte einen Buchhalter erschaffen, aber leider ließ sein Assistent das dafür vorgesehene Gehirn fallen, und so wurde in den Körper des Monsters irrtümlich das Gehirn eines kleinen Kindes eingepflanzt. Der Bandit Mommy wittert sofort seine Chance und möchte die Kreatur an Bunz verkaufen. Doch Cocco Bill kommt ihm, wie schon erwähnt, dazwischen und nimmt die Kreatur, die den Namen Boris trägt, mit nach Hause.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick