Cocco Bill

Der mit dem Bären tanzt

Studio 100 International Staffel 1 Folge 46 vom 14.01.2026
Der mit dem Bären tanzt

Cocco Bill

Folge 46: Der mit dem Bären tanzt

14 Min. Folge vom 14.01.2026 Ab 6

Im Bear Valley sind Bunz, El Topico und Bob La Move auf Bärenjagd und legen überall Fallen aus. Sie fangen schließlich eine Bärin und wollen sie an einen Zirkus verkaufen. Cocco Bill und Osusanna, die im Bear Valley Winterurlaub machen, stoßen auf ein Findelkind, das von eben dieser Bärin aufgezogen wurde. Unverzüglich macht Cocco Bill sich auf die Suche und entdeckt schnell, daß Bunz dahintersteckt.

