Cocco Bill und die Erbschaft

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 50vom 14.01.2026
14 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 6

Bunz erhält eine Einladung von einem Notar, welcher ihm vier Männer vorstellt, die alle Bunz' Cousins sind. Es geht dabei um eine Erbschaft ihres gemeinsamen Onkels Gulliver. Allerdings müssen sie vorher ein Rätsel lösen. Der, der das Rätsel zuerst löst, ist der rechtmäßig Erbe von "Lilli's Schatz". Die fünf liefern sich ein hartes Rennen, jeder auf seine ganz spezielle Art. Als die anderen Banditen des Landes von der Sache Wind bekommen, ist der halbe Wilde Westen hinter dem Schatz her. Cocco Bill wird von der Armee um Hilfe gebeten, weil diese gerne wissen möchte, warum es die ganzen Banditen nach Süden verschlägt.

