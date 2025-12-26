Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 1vom 01.01.2026
42 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Als die beliebte Mittelschullehrerin Jonelle Melton im Herbst 2009 in ihrer Wohnung in Neptune City, New Jersey, ermordet aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf ihren Noch-Ehemann. Jahre später soll dieser schließlich zur Aufklärung des Verbrechens beitragen.

Kabel Eins Doku
