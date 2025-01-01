Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 10: Per Anhalter in den Tod
43 Min.Ab 12
Detective Rush öffnet erneut die Akten eines Mordfalles, der sich 1997 ereignete: Ein Anhalter wurde in der Nähe von Atlantic City tot aufgefunden. Rush glaubt, dass der Tramper, Matt Mills, damals einen größeren Casinogewinn bei sich hatte und von einem Trucker umgebracht wurde, der mehrere Anhalter auf seiner Route getötet hat. Doch ihre Recherchen ergeben, dass der Ermordete selbst auch eine kriminelle Vergangenheit hatte und die Tat möglicherweise ein Racheakt war ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen