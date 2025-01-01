Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 12: Stillmans Fall
44 Min.Ab 12
Lieutenant Stillman bittet Detective Rush, einen Mordfall von 1980 wieder aufzurollen, bei dem ein achtjähriger Junge getötet wurde. Stillman konnte den Fall damals nicht lösen und wird immer wieder von den Bildern des toten Jungen verfolgt. Zu Beginn konzentriert sich Rushs Team auf einen ortsansässigen Schläger, der kurz nach dem Mord weggezogen war. Doch dann wird die Mutter des Opfers auch verdächtig. Ein Priester weiß mehr, beruft sich aber auf seine Schweigepflicht ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen