Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Stillmans Fall

WarnerStaffel 1Folge 12
Stillmans Fall

Stillmans FallJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 12: Stillmans Fall

44 Min.Ab 12

Lieutenant Stillman bittet Detective Rush, einen Mordfall von 1980 wieder aufzurollen, bei dem ein achtjähriger Junge getötet wurde. Stillman konnte den Fall damals nicht lösen und wird immer wieder von den Bildern des toten Jungen verfolgt. Zu Beginn konzentriert sich Rushs Team auf einen ortsansässigen Schläger, der kurz nach dem Mord weggezogen war. Doch dann wird die Mutter des Opfers auch verdächtig. Ein Priester weiß mehr, beruft sich aber auf seine Schweigepflicht ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen