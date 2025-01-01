Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erste Liebe

WarnerStaffel 1Folge 23
Folge 23: Erste Liebe

42 Min.Ab 12

Im Jahr 1986 wurde ein 15-jähriges Mädchen auf einem Parkplatz vergewaltigt und ermordet. Ihr Freund Mark erlitt dabei nur leichte Verletzungen. Sam Terrence, der in dieser Gegend leere Bierdosen sammelte, wurde als Täter verhaftet und verurteilt. Doch 2004 stellt sich durch einen DNS-Abgleich seine Unschuld heraus und der Fall wird neu aufgerollt. War Eve wirklich das unschuldige Mädchen, für das Mark sie hielt?

Warner
