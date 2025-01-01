Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Staffel 1Folge 5
Folge 5: Tödlicher Streit

42 Min.Ab 16

Lilly Rush öffnet erneut die Akten eines ungelösten Mordfalles, bei dem ein junger Polizist 1973 getötet wurde, nachdem er einen Anruf aus einem Rehabilitationszentrum für Drogensüchtige erhalten hatte. Eine Frau, die unter Drogeneinfluss zu stehen scheint, bringt neue Fakten zu dem Fall ans Licht. Rush findet schnell heraus, dass der Ermordete sowohl seiner Frau als auch seinen Kollegen seine Vergangenheit verschwiegen hatte: Er selbst war in dem Zentrum aufgewachsen ...

