Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 6: Blutrache
41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 12
Als der vierte Sohn von Maeve Bubley, die fünf Söhne hatte, genau wie drei seiner Brüder vor ihm erschossen wird, nimmt Detective Rush den Fall wieder auf, denn sie erinnert sich, dass die Ermordung des ersten Opfers zugleich ihr erster Fall war. Sie will alles dafür tun, dass Maeve nicht auch noch ihren fünften Sohn verliert, doch diese ist feindselig und nicht zum Sprechen zu bewegen. Es stellt sich heraus, dass die Morde mit einem Bandenkrieg zusammenhängen ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen