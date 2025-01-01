Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Fight Club

WarnerStaffel 4Folge 12
Fight Club

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 12: Fight Club

42 Min.Ab 12

James Hoffman ist seit einem Jahr verschwunden. 2006 entdeckt ihn seine Schwester auf einer Video-Website, wie er bei einer Schlägerei zusammengeschlagen wird. Als sie den Tatort finden, entdecken die Ermittler die Leiche des vermissten Jungen. James hatte sich einem Fight Club angeschlossen. Er wollte sich auflehnen gegen bestechliche Lehrer und Regeln, die nur von denen gebrochen werden konnten, die im Stande waren, sie zu manipulieren. Anscheinend ging seine Revolte zu weit.

