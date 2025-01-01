Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 5: Plan B
43 Min.Ab 12
Joseph macht Rush auf den Autisten Brent aufmerksam, dessen Eltern 2003 in ihrem Auto erschossen wurden. Auf den Tod seiner Eltern angesprochen, antwortet Brent mit einer Zahl: 065739,1. Rush entdeckt, dass dies der exakte Meilenstand des Autos im Augenblick der Tat war. War Brent Augenzeuge des Mordes? Wenn ja, warum sagte seine Schwester Ruby aus, er sei zum Tatzeitpunkt bei ihr zu Hause gewesen? Und was war Plan B, von dem Brents Vater kurz vor seiner Ermordung sprach?
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen