Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 11: Der gute Soldat
43 Min.Ab 6
Ein Soldat der Green Berets bringt das Team dazu, einen Fall aus dem Jahr 2005 noch einmal aufzurollen. Es geht um einen mehrfach ausgezeichneten Soldaten, zuletzt Rekrutierungsoffizier, der ermordet wurde. Alles deutet darauf hin, dass er kurz vor seiner Ermordung eine Pfandleihe beraubt hat. Die Ermittlungen drehen sich um Treue, Ehre und die Frage nach dem Sinn des Krieges, der immer wieder Opfer fordert ...
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
