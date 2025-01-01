Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Staffel 7Folge 17
Folge 17: Feuerhölle

43 Min.Ab 12

Das Team öffnet die Akte eines Falles aus dem Jahr 2006. Neue Beweise sprechen dafür, dass der Verurteilte in einem Fall von Brandstiftung zu Unrecht verurteilt wurde. Nick Vera macht sich große Vorwürfe, dass er Mitschuld am Tod eines Menschen trägt ...

Warner
