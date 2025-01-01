Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Ballkönigin

WarnerStaffel 7Folge 21
Ballkönigin

BallköniginJetzt kostenlos streamen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 21: Ballkönigin

42 Min.Ab 6

Das Team bringt neue Ermittlungen zu einem Fall aus dem Jahr 1989 ins Rollen. Damals wurde die Ballkönigin eines Highschool-Abschlussballs von einem Auto überfahren. Eifersucht, Selbstüberschätzung und Ratlosigkeit an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt prägen den Fall ... Die Kleinkriminelle Christina, Schwester von Rush und kurzfristige Geliebte von Valens, taucht wieder auf ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Warner
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Alle 7 Staffeln und Folgen