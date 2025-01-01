Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen
Folge 4: Soul
43 Min.Ab 6
1970, Philadelphia: Billy Sanders, Sohn eines Predigers, gilt bei der Weiterentwicklung des "Phillysounds" als treibende Kraft in der Musikszene. In einem Umfeld von Eifersucht, Geschäftemacherei und Alkoholismus versucht der junge Musiker, seinen Weg zu finden. Die Tatsache, dass sein Vater seinen Lebensstil missbilligt, macht ihm das Leben nicht gerade einfacher. Eines Tages wird Billy erschlagen aufgefunden ... Fast 40 Jahre später rollt Lilly Rushs Team den Fall neu auf ...
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen