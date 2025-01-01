Zum Inhalt springenBarrierefrei
Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Mutterinstinkt

WarnerStaffel 1Folge 21
Mutterinstinkt

Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen

Folge 21: Mutterinstinkt

42 Min.Ab 12

Rush wird von einer Gerichtspsychologin auf einen 14 Jahre alten Fall aufmerksam gemacht. Damals musste der kleine Sean mitansehen, wie seine Mutter erschossen wurde! Bis heute konnte der Fall nicht aufgeklärt werden. Der mittlerweile 17-Jährige leidet unter psychischen Störungen und schlimmen Albträumen, weshalb Rush den Fall noch einmal aufrollt. Rush und Valens entdecken, dass Seans Albträume wichtige Hinweise auf das Leben seiner Mutter geben - und somit auch auf den Täter.

Warner
