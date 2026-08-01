Staffel 1Folge 3vom 01.08.2026
Sofie HagenJetzt kostenlos streamen
Comedy Central Live
Folge 3: Sofie Hagen
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
In der heutigen Folge dieser authentischen Liveshow steht Comedian Sofie Hagen aus Dänemark auf der Bühne. Sie spricht über ihre Beziehungen zu Männern und peinliche Begegnungen mit ihrer Familie.
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Comedy Central Live
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Genre:Comedy, Stand-up-Comedy/Kabarett
Produktion:GB, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Comedy Central Germany