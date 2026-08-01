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Comedy Central Live

Comedy CentralStaffel 1Folge 3vom 01.08.2026
Sofie Hagen

Sofie HagenJetzt kostenlos streamen

Comedy Central Live

Folge 3: Sofie Hagen

22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12

In der heutigen Folge dieser authentischen Liveshow steht Comedian Sofie Hagen aus Dänemark auf der Bühne. Sie spricht über ihre Beziehungen zu Männern und peinliche Begegnungen mit ihrer Familie.

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