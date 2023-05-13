Comedy Central Presents
Folge 2: Shahak Shapira
24 Min.Folge vom 13.05.2023Ab 12
Shahak Shapira mag Greta Thunberg lieber als Mario Barth, beneidet Frauen um ihre Vagina, weil sie die besseren Sextoys haben und berichtet von einer Talkshow, bei der er von einem Bodyguard beschützt wurde.
