Comedy CentralStaffel 5Folge 5vom 18.05.2023
25 Min.Folge vom 18.05.2023Ab 12

Till Reiners kann sich gut selbst einschätzen. Nicht nur, weil er als Kind sehr dick war, hat er gegen Barack Obama keine Chance. Statt gegen Menschen zu haten hat er ein neues Mobbingopfer gefunden: Tiere!

