Comedy Central Presents Standup 3000
Folge 4: Männer & Frauen
23 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12
Ingmar Stadelmann, Hany Siam und Der Storb treten unter dem Motto "Männer und Frauen" auf. Dieses Thema bewegt sie auf ganz spezielle Weise. Themen wie Dating-Apps und das Kennenlernen der Schwiegereltern werden auf humorvolle Weise aufgegriffen.
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central