Comedy Central Presents Standup 3000

Deutsche Hindernisse

Comedy CentralStaffel 2Folge 2vom 10.02.2023
Deutsche Hindernisse

Comedy Central Presents Standup 3000

Folge 2: Deutsche Hindernisse

23 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12

Drei hochkarätige Comedians geben sich die Klinke in die Hand: Reichsbürger Abdelkarim soll in Deutschland eingebürgert werden während Vincent Pfäfflin wegen der Mülltrennung zum Killer wird und Tahnee in ein romantisches Hotel verschwindet.

