Comedy Central Presents Standup 3000

Dumm geht die Welt zu Grunde

Comedy CentralStaffel 3Folge 3vom 21.02.2023
Dumm geht die Welt zu Grunde

Folge 3: Dumm geht die Welt zu Grunde

25 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12

Drei Comedians sprechen über das gleiche Thema: Till Reiners, Simon Stäblein und Thorsten Bär unterhalten das Publikum zum Thema "Dummheit". In Bezug auf dumme Fragen oder handwerkliche Schwierigkeiten plaudern sie über ihre lieben Mitmenschen.

