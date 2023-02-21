Dumm geht die Welt zu GrundeJetzt kostenlos streamen
Comedy Central Presents Standup 3000
Folge 3: Dumm geht die Welt zu Grunde
25 Min.Folge vom 21.02.2023Ab 12
Drei Comedians sprechen über das gleiche Thema: Till Reiners, Simon Stäblein und Thorsten Bär unterhalten das Publikum zum Thema "Dummheit". In Bezug auf dumme Fragen oder handwerkliche Schwierigkeiten plaudern sie über ihre lieben Mitmenschen.
Comedy Central Presents Standup 3000
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central