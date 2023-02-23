Zum Inhalt springenBarrierefrei
Comedy CentralStaffel 3Folge 5vom 23.02.2023
Folge 5: Reiselust

24 Min.Folge vom 23.02.2023Ab 12

In dieser Sendung gibt es für die drei anwesenden Comedians nur ein Thema. Moderator Maxi Gstettenbauer lädt wieder einmal drei Comedians zu sich in die Show ein. Diesmal sprechen die Gäste alle über das Thema Reiselust.

