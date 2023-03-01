Comedy Central Presents STANDUP 3000
Folge 3: Missverständnisse
24 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12
Missverständnisse können sehr lustig sein. Torsten Sträter nimmt ein verhängnisvolles Bad, Lena Kupke wollte eigentlich die Show absagen und Friedemann Weise singt einen Song für seine Tochter, oder auch nicht.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Comedy Central Presents STANDUP 3000
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central