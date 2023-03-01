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Comedy Central Presents STANDUP 3000

Missverständnisse

Comedy CentralStaffel 4Folge 3vom 01.03.2023
Missverständnisse

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Comedy Central Presents STANDUP 3000

Folge 3: Missverständnisse

24 Min.Folge vom 01.03.2023Ab 12

Missverständnisse können sehr lustig sein. Torsten Sträter nimmt ein verhängnisvolles Bad, Lena Kupke wollte eigentlich die Show absagen und Friedemann Weise singt einen Song für seine Tochter, oder auch nicht.

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