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Comedy Central Presents STANDUP 3000

Kirche, Kids & Pillenstress

Comedy CentralStaffel 4Folge 4vom 13.03.2026
Kirche, Kids & Pillenstress

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Comedy Central Presents STANDUP 3000

Folge 4: Kirche, Kids & Pillenstress

24 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Kids sind unsere Zukunft findet Simon Stäblein, obwohl sie eigentlich zu anstrengend sind. Maria Clara Groppler möchte Typen mit der Anti Baby Pille klarmachen und David Kebekus sinniert über die Kirche.

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