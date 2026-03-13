Kirche, Kids & PillenstressJetzt kostenlos streamen
Comedy Central Presents STANDUP 3000
Folge 4: Kirche, Kids & Pillenstress
24 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12
Kids sind unsere Zukunft findet Simon Stäblein, obwohl sie eigentlich zu anstrengend sind. Maria Clara Groppler möchte Typen mit der Anti Baby Pille klarmachen und David Kebekus sinniert über die Kirche.
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Comedy Central Presents STANDUP 3000
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central