Comedy Central Presents STANDUP 3000
Folge 1: Gegen den Strom
25 Min.Folge vom 08.03.2023Ab 12
Für Fabio Landert ist es wichtig, auch viele unangenehme Dinge laut auszusprechen. Außerdem findet David Werker auf Partys keine interessanten Gesprächsthemen mehr und zudem sorgt André Herrmann pointiert für Hochspannung.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Comedy Central Presents STANDUP 3000
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central