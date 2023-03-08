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Comedy Central Presents STANDUP 3000

Gegen den Strom

Comedy CentralStaffel 5Folge 1vom 08.03.2023
Gegen den Strom

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Comedy Central Presents STANDUP 3000

Folge 1: Gegen den Strom

25 Min.Folge vom 08.03.2023Ab 12

Für Fabio Landert ist es wichtig, auch viele unangenehme Dinge laut auszusprechen. Außerdem findet David Werker auf Partys keine interessanten Gesprächsthemen mehr und zudem sorgt André Herrmann pointiert für Hochspannung.

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