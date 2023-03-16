Comedy Central Presents STANDUP 3000
Folge 7: Würstchen aller Art
25 Min.Folge vom 16.03.2023Ab 12
Drei Comedians, ein Thema: Unser Moderator Maxi Gstettenbauer lädt sich auch dieses Mal wieder drei Gäste ein, die übers gleiche Thema sprechen. Egal ob Beziehungschaos, WTF & OMG oder Missverständnisse.
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Comedy Central Presents STANDUP 3000
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central