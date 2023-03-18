Comedy Central Presents STANDUP 3000
Folge 2: Fuck you, Vorurteil!
24 Min.Folge vom 18.03.2023Ab 12
In dieser Folge orientieren sich die drei Comedians an dem Thema "Vorurteile". Thomas Kornmaier begegnet ihnen, wenn er mit seiner Tochter unterwegs ist. Idil Baydar muss sich ihnen auf Instragram und Ill-Young Kim im echten Leben stellen.
Weitere Folgen in Staffel 6
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Comedy Central Presents STANDUP 3000
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Comedy Central