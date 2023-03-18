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Comedy Central Presents STANDUP 3000

Fuck you, Vorurteil!

Comedy CentralStaffel 6Folge 2vom 18.03.2023
Fuck you, Vorurteil!

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Comedy Central Presents STANDUP 3000

Folge 2: Fuck you, Vorurteil!

24 Min.Folge vom 18.03.2023Ab 12

In dieser Folge orientieren sich die drei Comedians an dem Thema "Vorurteile". Thomas Kornmaier begegnet ihnen, wenn er mit seiner Tochter unterwegs ist. Idil Baydar muss sich ihnen auf Instragram und Ill-Young Kim im echten Leben stellen.

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