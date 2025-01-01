Zum Inhalt springenBarrierefrei
Angriff der Rotznasen

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 22
Angriff der Rotznasen

21 Min. Ab 12

Abed arbeitet seine Liste mit Erfahrungen ab, die er unbedingt während seines Colleges erleben muss. Darauf findet sich auch der Punkt "Anderen öffentlich die Hose runterziehen". Troy und Abed machen dies an sich selbst, und Pierce intuitiv bei Shirley. Sie rastet aus und fordert Pierce' Ausschluss aus der Gruppe. Danach bricht das Gefüge jedoch völlig auseinander und alle kriegen sich in die Haare. Jeff hat einen merkwürdigen Plan, einen pubertär albernen Teenie loszuwerden.

