ProSieben FUNStaffel 1Folge 3
Folge 3: Carpe Diem

21 Min.

Abed leidet sehr darunter, dass sein Vater ihm verbietet, Filme zu machen und ihn stattdessen zwingt, das Familienrestaurant nach dem Collegeabschluss zu übernehmen. Abed kann deshalb nicht auf seine finanzielle Unterstützung der entsprechenden Kurse zählen. Britta steht jedoch hinter Abeds Traum und treibt für ihn das Geld auf. Jeff übt sich ganz im Motto seines neuen Kursleiters und genießt den Tag in vollen Zügen.

ProSieben FUN
