Folge 9: Der Mensch ist gut
Annie und Jeff vertreten in einer Debatte Greendale gegen das City College. Jeff hält es auf Grund seiner Anwaltskarriere nicht für nötig, sich darauf vorzubereiten und blamiert sich bis auf die Knochen. Doch auch Annie kann nicht gerade glänzen und die Ehre des Greendale Community Colleges steht auf dem Spiel. Abed dreht in seinem Filmworkshop Kurzfilme, deren Geschichten Tage später wahr werden. Alle sind erschrocken von seinen offensichtlich hellseherischen Fähigkeiten.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
