Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Der Mensch ist gut

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9
Joyn Plus
Der Mensch ist gut

Der Mensch ist gutJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 9: Der Mensch ist gut

21 Min.Ab 12

Annie und Jeff vertreten in einer Debatte Greendale gegen das City College. Jeff hält es auf Grund seiner Anwaltskarriere nicht für nötig, sich darauf vorzubereiten und blamiert sich bis auf die Knochen. Doch auch Annie kann nicht gerade glänzen und die Ehre des Greendale Community Colleges steht auf dem Spiel. Abed dreht in seinem Filmworkshop Kurzfilme, deren Geschichten Tage später wahr werden. Alle sind erschrocken von seinen offensichtlich hellseherischen Fähigkeiten.

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen