Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Wer ist hier das Monster?

ProSieben FUNStaffel 2Folge 18
Joyn Plus
Wer ist hier das Monster?

Wer ist hier das Monster?Jetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 18: Wer ist hier das Monster?

21 Min.Ab 12

Die Gruppe schmeißt eine Baby-Party für Shirley, Andre und Chang. Dabei kommen sich die beiden potenziellen Väter ins Gehege, vor allem Chang übertreibt es mit seinen Bemühungen maßlos. Britta zeigt Interesse an Lukka, einem neuen Freund von Troy und Abed. Die beiden haben panische Angst, Britta könnte etwas mit ihm anfangen, weil ihre Freundschaft dann erfahrungsgemäß bald den Bach runtergeht. Doch Britta kann sich nicht von Lukka fernhalten und entdeckt dabei sein Geheimnis ...

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen