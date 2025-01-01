Community
Folge 21: Im Tunnel der Erinnerungen
20 Min.Ab 12
Die Lerngruppe findet einen Haufen verloren geglaubter Erinnerungsstücke. Beim Sortieren helfen alle zusammen, doch das scheint gar keine so gute Idee. Denn dabei ergeben sich verbale Schlammschlachten aus Schuldzuweisungen, Rückblenden in gemeinschaftliche Horrorerlebnisse, grausige Modenschauen des Studienleiters und Einblicke in Jeffs und Brittas Abgründe - Szenen einer Lerngruppen-Ehe. Werden sie sich diesmal endgültig trennen?
