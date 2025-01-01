Für ein paar Paintballs mehrJetzt ohne Werbung streamen
Folge 24: Für ein paar Paintballs mehr
20 Min.Ab 12
Es stellt sich heraus, dass Pistolen-Patty Studienleiter Spreck ist. Er will die Vorherrschaft des City Colleges ausbauen und hat die Studenten von Greendale durch die hohe Siegesprämie so provoziert, dass sie fast ihren Campus vernichtet haben. Obwohl die Situation nahezu aussichtslos ist, tun sie sich zusammen und entwerfen einen Plan zur Rettung ihrer Uni. Dabei geraten sich Jeff und Troy immer wieder in die Haare ...
