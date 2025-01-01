Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 2Folge 4
Folge 4: Greendale, wir haben ein Problem

21 Min.Ab 12

Das Greendale Community College konkurriert mit dem City College um den ersten simulierten Flug ins Weltall. Zu diesem Zweck organisiert Studienleiter Pelton einen alten, ausrangierten Raumsimulator. Die Gruppe soll ihn putzen und auf Vordermann bringen. Doch Annie, die unbedingt aufs City College wechseln möchte, hat einen fiesen Plan ausgeheckt, um ihrem neuen College den Sieg zu sichern. Jeff und seine Kommilitonen ahnen nichts ...

