Schwulsein für Fortgeschrittene

Staffel 3Folge 6
Folge 6: Schwulsein für Fortgeschrittene

21 Min.Ab 12

Die Feuchttücher von Pierce werden dank eines Musikvideos zum strahlenden Symbol der Schwulenszene. Das bringt nicht nur ordentlich Umsatz, sondern Pierce beschließt außerdem, eine spezielle Produktlinie zu kreieren und auf einer Schwulenparty in Greendale vorzustellen. Doch dann taucht sein strenger Vater auf ... Troy hat ganz andere Sorgen: Durch sein technisches Talent gerät er zwischen die Fronten der Klempner und der geheimen Klimaanlagenreparaturbruderschaft.

