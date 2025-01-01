Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Einführung in die Endgültigkeit

ProSieben FUNStaffel 4Folge 13
Joyn Plus
Einführung in die Endgültigkeit

Einführung in die EndgültigkeitJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 13: Einführung in die Endgültigkeit

21 Min.Ab 12

Nachdem alle Hürden überwunden sind, ist Jeff nun bereit für seinen Abschluss - früher als seine Kommilitonen. Obwohl er als einziger einen Grund zum Feiern hat, wollen alle mit ihm gemeinsam eine aufwändig organisierte Party schmeißen. Als Jeff zwecks einer Auslosung einen Würfel rollen lässt und dieser auf einer Kante landet, passiert etwas Unverhofftes: Die bösen Doppelgänger der Freunde aus dunklen Zeiten tauchen aus der Versenkung auf.

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen