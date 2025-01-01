Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Community

Grund-Geschichte

ProSieben FUNStaffel 5Folge 12
Joyn Plus
Grund-Geschichte

Grund-GeschichteJetzt ohne Werbung streamen

Community

Folge 12: Grund-Geschichte

21 Min.

Greendale wird von einem Sachverständigen inspiziert. Als dieser zu dem Schluss kommt, dass das College in gutem Zustand und einigermaßen wertvoll ist, beschließen Richi und Carl von der Collegebehörde, die Uni an die höchstbietende Firma zu verkaufen. Doch plötzlich tut sich eine neue Möglichkeit auf, wie das College an Geld kommen könnte: ein Schatz!

Alle Staffeln im Überblick

Community
ProSieben FUN
Community

Community

Alle 6 Staffeln und Folgen