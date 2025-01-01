Community
Folge 1: Der Leitern-Professor
27 Min.Ab 12
Nachdem das Dach des Colleges auf Grund zu vieler dort gelandeten Frisbees einstürzt, holt Studienleiter Pelton sich Hilfe auf den Campus: Frankie Dart soll sich ab jetzt um Greendales Finanzen kümmern und es so vor dem Verfall retten. Abed ist jedoch der Einzige der Truppe, der sich mit der Neuen versteht. Der Rest kommt mit den von Frankie initiierten Neuerungen so gar nicht klar.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren