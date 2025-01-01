Zum Inhalt springenBarrierefrei
Changs Diktatur

Staffel 3Folge 21
Changs Diktatur

Folge 21: Changs Diktatur

21 Min.Ab 6

Die Lerngruppe wurde des Colleges verwiesen, und Chang ist endlich an der Macht. Er hat Studienleiter Pelton entführt und durch ein Double ersetzt. Doch die Greendale Seven erfahren, dass Pelton im Keller unter der Cafeteria gefangen gehalten wird. An Changs Geburtstag soll eine große Rettungsaktion anlaufen. Alles ist minutiös geplant, doch dann bringt Pierce alles durcheinander. Am Schluss sitzen die Freunde samt Schulleiter wieder im Keller unter der Cafeteria - gefangen.

