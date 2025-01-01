Community
Folge 21: Changs Diktatur
21 Min.Ab 6
Die Lerngruppe wurde des Colleges verwiesen, und Chang ist endlich an der Macht. Er hat Studienleiter Pelton entführt und durch ein Double ersetzt. Doch die Greendale Seven erfahren, dass Pelton im Keller unter der Cafeteria gefangen gehalten wird. An Changs Geburtstag soll eine große Rettungsaktion anlaufen. Alles ist minutiös geplant, doch dann bringt Pierce alles durcheinander. Am Schluss sitzen die Freunde samt Schulleiter wieder im Keller unter der Cafeteria - gefangen.
Alle Staffeln im Überblick
Community
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren