Conan der Abenteurer
Folge 22: Die Macht der Freundschaft
44 Min.Ab 12
Es steht schlecht um Conan, der von einem vergifteten Pfeil getroffen wurde. Ohne Gegenmittel wird der Abenteurer bald sterben. Seine Freunde müssen schnellstmöglich ein Heilmittel finden. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt.
Genre:Action, Abenteuer, Fantasie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Conan Properties, Inc. and CE LLC 1997