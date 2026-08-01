Staffel 1Folge 22vom 01.08.2026
Der FanJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 22: Der Fan
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil verehrt die Opernsängerin Carmen Pavarota. Nach einer persönlichen Begegnung wird aus Bewunderung regelrechte Besessenheit. Er sammelt ihre CDs, druckt Fotos aus dem Internet aus und versucht sogar, seine Frisur ihrem Stil anzupassen. Als John und Beth Bernie zwei Eintrittskarten für ihr Konzert schenken und ihn bitten, Corneil mitzunehmen, ist Corneil begeistert. Bernie dagegen nicht, denn am selben Abend findet ein wichtiges Fußballspiel statt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Corneil and Bernie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo