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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 22vom 01.08.2026
Der Fan

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Corneil and Bernie

Folge 22: Der Fan

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil verehrt die Opernsängerin Carmen Pavarota. Nach einer persönlichen Begegnung wird aus Bewunderung regelrechte Besessenheit. Er sammelt ihre CDs, druckt Fotos aus dem Internet aus und versucht sogar, seine Frisur ihrem Stil anzupassen. Als John und Beth Bernie zwei Eintrittskarten für ihr Konzert schenken und ihn bitten, Corneil mitzunehmen, ist Corneil begeistert. Bernie dagegen nicht, denn am selben Abend findet ein wichtiges Fußballspiel statt.

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