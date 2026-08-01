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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 27vom 01.08.2026
Der große Schlaf

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Corneil and Bernie

Folge 27: Der große Schlaf

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil spricht neuerdings im Schlaf. Er hat große Angst, in der Öffentlichkeit einzuschlafen und dabei sein Geheimnis zu verraten. Als John und Beth beschließen, sein Zimmer neu zu gestalten, muss Corneil vorübergehend bei ihnen schlafen. Bernie rät ihm, die ganze Nacht wach zu bleiben. Doch am nächsten Tag findet Corneil keinen ruhigen Ort, um seinen Schlaf nachzuholen. Zudem möchte er herausfinden, warum er plötzlich im Schlaf spricht.

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