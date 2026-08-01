Staffel 1Folge 34vom 01.08.2026
Herr BesserwisserJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 34: Herr Besserwisser
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Bernie und Corneil verbringen mit John und Beth ihren Urlaub. Bernie ist genervt davon, dass Corneil ihm ständig widerspricht. Als Corneil behauptet, ein gerade gekauftes Souvenir sei eine Fälschung und kein wertvolles Relikt aus einem Tempel, reicht es Bernie. Er beschließt, Corneil das Gegenteil zu beweisen – koste es, was es wolle.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo