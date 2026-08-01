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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 35vom 01.08.2026
Eau de Corneil

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Corneil and Bernie

Folge 35: Eau de Corneil

14 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil entwickelt ein Parfüm namens „Eau de Corneil“. Als Bernie es ausprobiert, sind die Mädchen in der Schule sofort begeistert. Corneil möchte sein Parfüm vermarkten, doch Bernie versucht dies zu verhindern. Schließlich möchte er nicht seinen Vorteil verlieren, wenn plötzlich jeder das Parfüm trägt.

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