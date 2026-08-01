Staffel 1Folge 38vom 01.08.2026
UrinstinktJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 38: Urinstinkt
13 Min.Folge vom 01.08.2026
John und Beth planen einen Segelurlaub und möchten Corneil und Bernie mitnehmen. Corneil vertraut Bernie an, dass er nicht mitfahren möchte, weil er nicht schwimmen kann. Bernie beschließt, ihm das Schwimmen beizubringen. So schwer kann das schließlich nicht sein – oder doch?
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: StoryZoo