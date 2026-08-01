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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 38vom 01.08.2026
Urinstinkt

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Corneil and Bernie

Folge 38: Urinstinkt

13 Min.Folge vom 01.08.2026

John und Beth planen einen Segelurlaub und möchten Corneil und Bernie mitnehmen. Corneil vertraut Bernie an, dass er nicht mitfahren möchte, weil er nicht schwimmen kann. Bernie beschließt, ihm das Schwimmen beizubringen. So schwer kann das schließlich nicht sein – oder doch?

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